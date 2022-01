Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astăzi, contractul pentru lucrările de modernizare a ultimului tronson din drumul județean Panaci – Bilbor, care face legătura cu județul Harghita. Proiectul are o valoare de 21,6 milioane de euro, fără TVA, iar lucrările vor fi realizate de firma Construcții Montaj din Frasin. „Astăzi am semnat contractul pentru ultimul tronson din drumul județean 174C Panaci – Bilbor. Este cea mai importantă porțiune, un drum nou, în serpentine, cu o lungime de 3,66 kilometri, care leagă județul Suceava de județul Harghita în pasul Bilbor. La licitație au fost licitații 11 asocieri de firme, cu 32 de operatori economici, iar comisia de licitație a desemnat câștigători această firmă”, a spus Gheorghe Flutur.

El a explicat că drumul va avea o lățime de 6 metri, plus doi metri acostamentul, 19 podețe transversale, șase serpentine cu un volum de excavat și de dislocat de circa 40.000 de metri cubi de material, ziduri de sprijin pe 2,4 kilometri, cu o înălțime de la 2 până la 14 metri înălțime, parapeți de siguranță pe 2,9 kilometri și rigole pe 7,3 kilometri. „Important este de știut faptul că acest drum face legătura prin pasul Bilbor. Este un drum nou, iar procedurile de scoatere din fond forestier au durat destul de mult, dar acum am intrat în linie dreaptă. Noi am făcut de la Vatra Dornei încă 28 de kilometri pe proiecte europene, iar ultimul tronson de șase kilometri l-am recepționat anul trecut. Termenul de execuție a lucrărilor la ultimul tronson este de doi ani, iar constructorul semnează cu acest angajament. La finalul anului 2023 vrem să finalizăm și să dăm drumul la unul dintre cele mai importante, ca strategie, drumuri din județul Suceava, care înseamnă legătură cu Toplița. Să nu uităm că de la Vatra Dornei până în pasul Bilbor sunt 35 de kilometri. Și de la Bilbor mai sunt 27 de kilometri până la Toplița. Asta înseamnă 62 de kilometri. Acum, din Vatra Dornei prin Bistrița legătura cu Toplița se face pe 154 de kilometri. Deci acest traseu va fi cu 92 de kilometri mai scurt după ce finalizăm acest drum. Este o investiție importantă. Panta medie pe acest drum este de 9%, este un teren accidentat, dar sunt convins că va fi un câștig extraordinar atât pentru Țara Dornelor, zona Panaci, Neagra Șarului, masivul Munciților Călimani, cât și pentru cei din Ardeal care vor putea să viziteze Bucovina, județul Suceava. Mai mult, dăm o perspectivă de dezvoltare economică și turistică zonei fără precedent. Eu semnez cu bucurie acest contract de execuție și aștept să se apuce de treabă cât mai repede și îi urez succes”, a declarat Gheorghe Flutur.