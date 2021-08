Președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat astăzi, la deschiderea festivalului „Povești Medievale în Cetatea de Scaun” că instituția pe care o conduce a înregistrat la OSIM marca „Drumul lui Ștefan cel Mare”. Gheorghe Flutur a precizat că noul drum turistic va pleca de la Putna către cele 41 de ctitorii ale marelui ștefaniene. „Șase ctitorii sunt în străinătate, iar celelalte sunt în țară, din care șapte sunt în Transilvania. Și vom încuraja tinerii și turiștii să facă pelerinaj pe traseul Drumul lui Ștefan cel Mare. Tot în județul Suceava am inaugurat zilele acestea drumul via Maria, care vine de la Viena, intră în țară pe la Oradea, la Neamț și vine la Putna. Și bineînțeles, tot în județul Suceava avem Via Transilvanica. Sunt locuri și trasee pentru turiști”, a spus Gheorghe Flutur.

El a declarat că îl bucură faptul că Bucovina, „chiar cu toate necazurile pe care le avem” este plină de turiști în această perioadă. „Asta înseamnă că oamenilor le place Bucovina, iar pensiunile noastre sunt primitoare”, a mai spus Flutur.