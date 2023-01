Președintele Consiliului Județean Suceava a anunțat astăzi că la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan Nou” Suceava vor fi făcute investiții de zeci de milioane de euro. ”Sunt foarte multe proiecte de zeci de milioane de euro în combaterea nosocomialelor și prevenirea pacienților. Apoi secția ATI pentru nou născuți, fluide medicale, rețeaua de alimentare cu apă înlocuirea ei și punerea în siguranță a pacienților la spital”, a spus Flutur. Una dintre investițiile majore, a adăugat șeful administrației județene, este construirea spitalului de oncologie în curtea spitalului vechi, o investiție de 10 milioane de euro. ”Licitația e făcută, e semnat contractul și vom face acest spital cu 83 de paturi. Radioterapia funcționează, avem laboratorul de medicină nucleară care funcționează și acum venim cu spitalul de oncologie cu 83 de paturi inclusiv ambulatoriu și spații pentru familiile care vor să stea cu bolnavii”, a subliniat Gheorghe Flutur.

