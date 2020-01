Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că anul acesta vor fi realizate lucrări de modernizare și reparare a circa 230 de kilometri de drumuri județene, valoarea investițiilor fiind de aproximativ 63 de milioane de euro. Gheorghe Flutur a prezentat, astăzi, principalele investiții care se vor realiza în 2020 în modernizarea rețelelor de drumuri județene. Flutur a spus că printr-un proiect pe fonduri europene vor începe lucrările de modernizare a axei rutiere Suceava – Iași. „Această axă are două tronsoane de 75 de kilometri pe raza județului Suceava, beneficiare fiind 11 unități administrativ teritoriale. Pentru anul acesta am prevăzut 24 de milioane de euro, din totalul de 47 de milioane de euro. Acum suntem în procedură de evaluare. Din fericire suntem în clarificări, asta înseamnă că firmele sunt interesate de această investiție, iar undeva la începutul lunii martie este posibil să desemnăm constructorii pe cei 75 de kilometri de drumuri finanțate din bani europeni. Și vorbesc aici de tronsoanele Suceava – Dolhasca, dar și ruta Suceava – Liteni Moara – Zaharești – Dărmănești”, a spus șeful administrației județene.

Două drumuri finanțate prin PNDL vor fi finalizare anul acesta

Gheorghe Flutur a adăugat că tot anul acesta se va lucra la mai multe proiecte de drumuri finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Astfel, el a spus că în 2020 va fi finalizat drumul Panaci – Glodu, pe o lungime de șase kilometri, dar și drumul din comuna Boroaia, pe 5,5 kilometri. Flutur a mai precizat că la drumul din comuna Slatina, de la granița cu Mălini, până la Găinești, se vor finaliza jumătate din lucrări având în vedere că există o condiționare legată de un proiect de apă și canal care se face în această localitate.

„La drumul Hârtop – Vulturești, pe 16,5 kilometri, s-a întârziat anul trecut, dar am chemat constructorii aici și am făcut un grafic de lucrări pentru acest an. Vor începe lucrările și am grijă să să recuperăm perioada pierdută. De asemenea, vorbim și de drumul Rădăuți – Frătăuți – Bilca – Vicovu de Sus, pe 23 de kilometri. Lucrarea este adjudecată, am discutat și am făcut grafic cu firmele de construcții. Vor începe din două locuri, iar anul acesta vor face o bună parte din acest drum. Nu în ultimul rând, la drumul Teșna – Coșna, pe 5,4 kilometri, suntem în procedură de evaluare, avem ofertant și sper ca în sfârșit să avem și acolo un rezultat pentru a începe lucrările”, a declarat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a făcut referire și la investițiile în modernizarea de drumuri care vor fi finanțare de Consiliul Județean Suceava. Flutur a arătat că anul acesta se va lucra pe tronsonul Siret – Mușenița, un drum care nu este asfaltat, lucrarea aici fiind deja adjudecată. El a precizat că săptămâna trecută a făcut un grafic cu constructorul. „Este vorba despre un tronson de 8,2 kilometri. Vom face cea mai mare parte din drum în acest an, sau măcar la binder toate cele trei tronsoane, adică la primul strat. Apoi avem drumul Stulpicani – Gemenea, pe 4 kilometri care s-au făcut anul trecut și acum avem al doilea strat și cred că îl finalizăm. Vom mai lucra pe tronsonul de drum de la Gemenea spre Slătioara, adică drumul spre Codrii Seculari. Anul acesta vom lucra mult la infrastructura de ziduri de sprijin și poduri și sper să dăm drumul și la stratul de binder, pentru a ajunge la obiectivul turistic UNESCO de la Slătioara”, a declarat Gheorghe Flutur.

Flutur își dorește finalizarea drumului Câmpulung Moldovenesc – Rarău

Președintele CJ Suceava a spus că tot din fondurile proprii ale acestei instituții se va moderniza și drumul Pleșa – Mănăstirea Humorului – Solonețu Nou, pe un tronson de patru kilometri. „Suntem destul de avansați și cred că anul acesta vom face cea mai mare parte din lucrarea pe patru kilometri. E în serpentine, un drum dificil de construit, prin satul Pleșa, dar anul trecut s-a lucrat la casete, iar anul acesta sper să ne apropiem de final”, a precizat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că o investiție importantă este și drumul Câmpulung Moldovenesc – Rarău, pe o lungime de șapte kilometri. „Am discutat cu constructorii și îmi doresc ca în acest an să ajungem sus la Pietrele Doamnei cu acest drum extrem de important. S-a lucrat, se lucrează și iarna la zidurile de sprijin, la lucrările de sprijinire a versanților, dar e o ambiție a noastră pentru asfaltarea acestui drum”, a mai declarat șeful administrației județene.

Nu în ultimul rând el a spus că tot în 2020 va fi alocată o sumă de aproximativ 40 de milioane de lei pentru reparații curente la drumurile județene. „Asta înseamnă plombări, dar și covorașe asfaltice. Aici vorbim de undeva la încă 50 de kilometri de drumuri județene. De aceea, făcând o sinteză la drumuri, aș vrea arăt că numai pe partea de investiții și cu ce ne dorim noi, vorbim de circa 180 de kilometri de drumuri județene pe care să le modernizăm la un strat sau la două, cu o valoare de 53 de milioane de euro. La care dacă vom adăuga reparațiile curente, de încă 50 de kilometri, care înseamnă circa 40 de milioane de lei, total sperăm la circa 230 de kilometri de drumuri, în 2020, cu 63 de milioane de euro”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a mai adăugat că dacă vor fi găsite sursele de finanțare necesare vor putea să înceapă lucrările și la tronsoanele Bălăceana – Comănești, drumul pe valea Brodinei, dar și Slătioara – Câmpulung Moldovenesc.