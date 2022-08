Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a fost deschis cel de-al treilea drum de acces către masivul Rarău, dinspre Câmpulung Moldovenesc, prin Izvorul Alb. Gheorghe Flutur a fost prezent, luni, la Sărbătoarea Muntelui, eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina în zona „Munceii Rarăului”, el subliniind faptul că în momentul de față accesul către Rarău, pe care l-a numit „tronul Bucovinei” se poate face din trei direcții, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta și Chiril.

Gheorghe Flutur a făcut referire, pentru început, la faptul că anul acesta județul Suceava va înregistra fără doar și poate un număr record de turiști. „Anul acesta, până în momentul de față, egalează anul de vârf 2019, dinaintea pandemiei, ca număr de turiști. Avem deja aproape 190.000 de turiști. În ritmul ăsta socotim că până la finalul anului vom ajunge la 500.000 de turiști în județul Suceava”, a precizat șeful administrației județene. El a arătat că numărul mare de turiști care se află în județul Suceava a fost demonstrat prin prezența extrem de numeroasă de la Festivalul Medieval Suceava. „Un exemplu foarte clar este cel de aseară. În Cetatea de Scaun a Sucevei, Festivalul Medieval a adunat 30.000 de vizitatori în trei zile. Și acesta este un vârf. Ultimul, în 2019, era undeva la 27.000 de vizitatori. Ieri am făcut cifra de 30.000 de vizitatori și este mare lucru”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că acest lucru obligă administrația județeană să organizeze în continuare evenimente de promovare turistică a Bucovinei. „Vorbim de evenimente folclorice, spectacole, acțiuni care să angajeze tineretul”, a arătat Flutur.

El a subliniat faptul că noutatea pentru muntele Rarău este deschiderea celui de-al treilea drum prin Izvorul Alb, paralel cu pârtia de schi din Câmpulung Moldovenesc. „Acum se poate ajunge din trei direcții pe muntele Rarău, atât pe Izvorul Alb, dinspre Câmpulung Moldovenesc, dinspre Pojorâta și dinspre Valea Bistrița pe la Chiril. Practic am accesibilizat acest munte Rarău, acest tron al Bucovinei, care este de o frumusețe unică și îi așteptăm pe turiști să vină să ne viziteze”, a încheiat Gheorghe Flutur.