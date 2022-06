Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi după întâlnirea de la Suceava cu oficiali ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere că s-a început modernizarea unor tronsoane importante de drumuri naționale și județene. ”Vești bune pentru modernizarea drumurilor naționale din județul Suceava. S-a început modernizarea DN 17 pe tronsoane importante și îi mulțumesc directorului general. A fost și directorul regional, domnul Mugurel Ovidiu Laicu de la Iași. Important este că începe drumul spre Dorohoi, DN 29 A. Legătura cu Dorohoi pentru că se discută deschiderea punctul de frontieră de la Racovăț cu Ucraina. Și de asemenea, drumul care leagă Vicovu de Sus de Rădăuți prin zona Gălănești pentru că și acolo deschidem punctul de frontieră. Pe la Palma, avem Marginea spre Putna și alte zone de modernizare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a alocat destul de mulți bani Sucevei pentru modernizare”, a declarat Flutur.

