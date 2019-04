Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în primul trimestru din anul 2019 s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pasageri de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. Gheorghe Flutur a declarat că datele privind traficul de pasageri pentru primul trimestru al anului 2019 la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava arată că în primele trei luni ale anului s-au înregistrat 78.674 de pasageri, cu 16,6 % mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, și cu 68,3 % mai mult față de primul trimestru al anului 2017.

„Cursele internaționale regulate spre Londra, Milano, Roma și Bologna au înregistrat 67.975 de pasageri, iar zborurile interne spre Otopeni, 10.357 și estimăm că până la finele anului în curs, vom înregistra peste 400.000 de pasageri. În același timp trebuie amintit și de suplimentarea zborurilor spre Londra/Luton cu 3 frecvențe pe săptămână începând din luna septembrie”, a afirmat Flutur. El a mai declarat că de duminică 7 aprilie 2019 va debuta sezonul estival pentru cursele charter de vacanță spre Hurghada/Egipt, operată de Air Bucharest. Președintele CJ Suceava a mai declarat că începând din acest an de pe Aeroportul Suceava vor fi deservite patru destinații de vacanță: Antalya/Turcia (5 frecvențe săptămânale, începând din 23 Mai până în 27 Septembrie), Bodrum/Turcia (în fiecare zi de Vineri, începând din 7 Iunie până în 20 Septembrie), Hurghada/Egipt (în fiecare zi de Duminică, începând din 7 Aprilie până în 27 Octombrie) și Monastir/Tunisia (în fiecare zi de Miercuri, începând din 12 Iunie până în 9 Octombrie).

Gheorghe Flutur a spus că un lucru extrem de important este și apariția unei noi destinații de pe Aeroportul Ștefan cel Mare, spre Memmingen, în Germania, începând din 17 iunie 2019, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri.

„În acest context, îmi face o deosebită plăcere să anunț că am invitat partenerii noștri de la Schwaben, pe actualul și pe fostul președinte al Consiliului Regional Schwaben, să efectueze o vizită în județul Suceava, cu ocazia inaugurării primei curse aeriene pe ruta Memmingen–Suceava și Suceava-Memmingen, acțiune concretizată și ca urmare a demersurilor pe care conducerile celor două regiuni, Suceava și Schwaben, le-au făcut încă din anul 2017”, a spus Flutur.

