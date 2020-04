Astăzi, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Suceava, convocată de îndată, am aprobat mai multe hotărâri prin care venim în sprijinul Spitalului Județean de Urgență ,,Sfântul loan cel Nou” Suceava și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Bucovina” al Județului Suceava, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

”In contextul deficitului de personal medical generat de epidemia COVID-19, după analiza avută împreună cu conducerea militară a Spitalul Județean Suceava, am supus votului consilierilor județeni și s-a aprobat înființarea unui număr de 51 de posturi de specialitate, printre care 3 posturi de medic specialist și 5 posturi de asistent medical la Secția boli infecțioase, 2 posturi de medic specialist la Secția pneumologie, un post de medic specialist, 10 posturi de asistent medical și 10 posturi de infirmieră la Secția ATI, 4 posturi de biolog la laboratorul testare SARS-CoV-2”,a explicat Flutur.

In aceeași ședință, s-a aprobat completarea structurii Spitalului Județean de Urgență Suceava prin înființarea Laboratorului de medicină nucleară. ”Am primit aviz favorabil de la Ministerul Sănătății, urmând ca laboratorul sa devină funcțional după obținerea autorizației sanitare de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică Suceava și a autorizației din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare”, a spus Flutur.

Totodată s-a aprobat alocarea sumei de ‪101.150 lei în vederea dotării ISU Suceava cu un număr de 5 sisteme automate de nebulizare pentru dezinfecția aeroflorei din ambulanțe, respectiv decontaminarea suprafețelor și a aparaturii din dotarea acestora.