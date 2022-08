Președintele Consiliului Județean, Gherghe Flutur, a anunțat astăzi la Vatra Dornei în prezența primului ministru Nicolae Ciucă că instituția pe care o conduce pregătește prima Organizație de Management a Destinației Turistice care va introduce la nivelul județului un turism integrat cu tichete de vacanță și tren turistic pe ruta Suceava-Vatra Dornei.”Consiliul Județean pregătește primul OMD. Există ordonanșa Guvernului dată, normele sunt aprobate prin ordin de ministru, Asociația Turistică Bucovina intră în linie dreaptă. Avem asocieri cu Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului. Județul Suceava are 20 de stațiuni turistice 4 de nivel național și 16 de nivel local. Dorim turism integrat și asta înseamnă OMD și organizare. Vrem să vină omul cu tichet de vacanță să introducem trenul turistic Suceava-Vatra Dornei și să diversificăm turismul ca să putem avea mai multe nopți de cazare în Bucovina. Trenul turistic va fi pe o distanță de peste 100 de km Suceava-Vatra Dornei cobori la Gura Humorului, turism cultural, religios, vii la Câmpulung -pârtie de schi, turism montan, vii la Vatra Dornei-turism balnear. În felul acesta cu tichete de vacanță vândute și promovate înseamnă un pas spre dezvoltarea reală a turismului”, a explicat Flutur.

