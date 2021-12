Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a făcut un scurt bilanț al acestui an în ultima ședință a deliberativului județean care a avut loc astăzi în format online arătând că 2021 a fost un an ”neașteptat de bun” și subliniind că a găsit înțelegere la nivel guvernamental și ceea ce a solicitat i s-a dat cu maxima promptitudine. ”Închidem așadar un an zic eu neașteptat de bine mai ales dacă e să ne gândim doar la ultimele evenimente Legea bugetului de stat care este promulgată și ne bucurăm să avem asigurată pentru utilități și mediu finațarea pentru cele 61 de localități. Era o îngrijorare pentru noi. Am rezolvat și problema de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” pentru ca să putem merge mai departe. Aseară în ședința de Guvern s-au mai aprobat niște sume de bani pentru PNDL-uri și este prins și Consiliul Județean Suceava acolo și cred că mai sunt și alte localități. Important este că am găsit înțelegere și ceea ce am solicitat ni s-a dat cu maximă promptitudine. De aceea eu zic că încheiem anul sub auspicii bune și trebuie să fim optimiști pentru anul viitor”, a spus Flutur.

El a adăugat că 2022 va fi început în forță cu foarte multe investiții precizînd că pe 5 ianuarie vor fi semnate două mari contracte. ”Vă anunț de pe acum că sper ca pe 5 ianuarie să semnăm contractele mari de la Bilbor și de la Mălini cele două drumuri interjudețene cu Harghita și cu Neamțul. Avem sume destul de importante de bani prinse în buget din TVA-ul de drumuri și aici vreau să lansăm un program foarte curajos pentru întreținerea, reparații curente dar și investiții la dumuri județene anul viitor”, a mai spus Gheorghe Flutur.