Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat un nou proiect pentru consolidarea Cetății de Scaun a Sucevei. Gheorghe Flutur a precizat că proiectul va fi depus prin Programul Operațional Regional 2021 – 2027. „Avem în vedere un proiect pentru etapa a doua de consolidare a Cetății de Scaun a Sucevei, pentru porțiunile care nu au fost incluse în prima etapă. În acest sens avem un proiect tehnic pregătit prin Muzeul Național al Bucovinei, urmând să depunem cererea de finanțare pentru accesarea de fonduri europene”, a spus Flutur. El a mai adăugat că instituția pe care o conduce pregătești și un

proiect de conservarea a patrimoniului cultural prin tehnologii digitale. Președintele CJ Suceava a explicat că proiectul are în vedere crearea unei baze de date cu tradițiile și obiceiurile din județul Suceava.