Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat, astăzi, contractele pentru elaborarea studiilor de dezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrița – Vatra Dornei) și 3 (Vatra Dornei – Suceava) necesare construcției drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat semnarea acestor contracte, subliniind faptul că „acestea reprezintă un pas important pentru Autostrada Nordului”. Gheorghe Flutur a ţinut să precizeze că instituţia pe care o conduce a lansat, săptămâna trecută, procedura de licitaţie pentru întocmirea studiului de fezabilitate necesar pentru construcţia variantei de ocolire a oraşului Gura Humorului.

CNAIR a transmis astăzi că ofertantul declarat câștigător pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent lotului 2, Bistrița – Vatra Dornei este S.C. EXPLAN S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fără TVA.

Studiul de fezabilitate pentru lotul 3, Vatra Dornei – Suceava, va fi elaborat de ASOCIEREA S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A., valoarea contractului fiind de 14.475.000,00 lei fără TVA.

Potrivit CNAIR, cele două studii de fezabilitate vor fi finanţate din fonduri europene nerambursabile. Câştigătorii licitaţiilor trebuie să asigure, conform contractelor, elaborarea studiului de fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare, întocmirea documentației suport și asistența acordată beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare şi pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și Asistența tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de începere a fiecărui contract.