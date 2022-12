De la începutul anului, pe Aeroportul Suceava au fost procesați 715.405 pasageri, cu 70% în plus față de 2021, ceea ce reprezintă un record absolut. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în cadrul unei conferințe de presă, susținută la aeroport, împreună cu directorul Ioan Măriuța, și cu directoarea Wizz Air, Alexandra Avădanei. El a precizat că s-au înregistrat 729 de zboruri, iar aproximativ 20% dintre pasageri au fost ucraineni. Șeful administrației județene a menționat că evoluția fantastică din acest an obligă Consiliul Județean și Aeroportul să continue procesul de modernizare și a amintit de proiectul în valoare de 13 milioane de euro pentru creșterea gradului de securitate și siguranță. De asemenea, președintele Flutur a afirmat că în primăvară va deveni funcțional Terminalul 2 de pasageri, dar și că se are în vedere construirea unui al treilea Terminal de pasageri și a unui Terminal cargo. Totodată, parcarea Aeroportului va fi extinsă cu 200 de locuri. Wizz Air și-a deschis oficial, astăzi, baza de la Suceava, unde a alocat două aeronave. Directorul Măriuța a arătat că platforma de îmbarcare-debarcare va fi extinsă, deoarece după deschiderea bazei suprafața actuală este ocupată în proporție de 40%.

