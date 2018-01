Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care deține și șefia Consiliului Regional de Dezvoltare Nord Est, a tras un semnal de alarmă vizavi de situația infrastructurii din județele Moldovei și a făcut un apel la unitate pentru susținerea construirii Autostrăzii A8 Ungheni – Iași – Târgu Mureș. Flutur a făcut acest lucru la Iași acolo unde s-a aflat alături de primarul Sucevei, Ion Lungu, dar și de alți factori de răspundere din regiunea de nord est la o dezbatere organizată la Hotel Unirea. El a transmis decidenților politici să nu se mai întreacă „în a desena mai multe autostrăzi pe hartă” pentru că există riscul să nu se construiască nici una. Asta după ce au apărut discuții legate de modificarea traseului acestei autostrăzi, astfel încât aceasta să treacă prin județul Bacău. „Eu susțin orice construcție de autostradă prin Moldova. Dar haideți să nu ne mai duelăm cu carioca pe hartă, pentru că la nivelul acesta suntem. Nu înțeleg de ce s-a vorbit zece ani de autostrada care să lege Ardealul de Moldova, prin Neamț, și acum se duce spre Oituz. Să se facă și acolo. Dar tare mă tem să se facă o diversiune și să nu se construiască nici una. Asta este temerea mea”, a spus Flutur.

Pentru susținerea construcției autostrăzii, crede Flutur, este nevoie de orice formă civilizată de manifestare pentru a sensibiliza Guvernul României să înceapă această investiție. De altfel, șeful administrației județene și-a exprimat nemulțumirea că primul ministru nu a fost prezent la dezbaterile de la Iași deși a fost invitat. „Îmi pare rău că nu este premierul aici, îmi pare rău că și alți lideri nu sunt aici. Aici trebuie să se discute, inclusiv de Ziua Unirii, când vor veni. Să profitați de prezența lor, civilizat, să-i întrebați și să-i întrebăm. Prea s-au lansat multe manifeste și au rămas la nivel de simpozion. Îmi aduc aminte de manifestul de combatere a sărăciei în Moldova, care a rămas tot la stadiul de simpozion. Cred că trebuie mai mult pragmatism și unitate Aș fi vrut ca administrația locală din Moldova să fi fost prezentă toată aici, și să ne dăm mâna cu cei din Ardeal”, a arătat președintele CJ Suceava care a atras atenția că sumele alocate pentru investiții în infrastructură în zona Moldovei sunt extrem de mici. „Vreau să fac un apel la unitate în zona Moldovei. Cum arătăm noi Moldovei din stânga Prutului, că cei din dreapta Prutului suntem în Uniunea Europeană și avem doar 2,5% investiții în infrastructură în bugetul lui 2018. Asta trebuie să ne dea nouă de gândit”, a menționat Flutur. El a propus ca lucrările la autostrada A8 să înceapă de la Târgu Neamț la Ditrău, peste munți.