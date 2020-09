Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat investițiile făcute în Păltinoasa de primarul acestei comune Eduard Wendling. Gheorghe Flutur a inspectat lucrările de asfaltare a unui drum din satul Capu Codrului, investitie in valoare de 1,3 milioane de lei. “Suntem la Capu Codrului, comuna Păltinoasa, cu primarul harnic, destoinic Eduard Wendling. Asfaltează pe PNDL, o investiție de circa 13 miliarde de lei vechi, peste doi kilometri și jumătate de asfalt. Asfaltează un drum spre biserică, dar vreau să-l felicit pentru modul cum a gândit, gospodărește, legat de această investiție. Aici era coloana de apă și canal doar pe o parte funcțională. A reușit să racordeze și pe cealaltă parte casele oamenilor și îl felicit. N-am să înțeleg niciodată de ce a rămas nepusă în funcțiune această coloană care de câțiva ani de zile era băgată în pământ. Au făcut o treabă extraordinară; practic și Capu Codrului și Păltinoasa au căpătat o altă față, o comună bucovineană de nivel european. Dacă vă uitați în drumul principal, domnul primar a renovat căminul cultural, care are o arhitectură mai nemțească, de data aceasta. E civilizat, ți-e drag să intri. Sunt dispensare comunale la Capu Codrului și la Păltinoasa, un lucru extraordinar pentru o comună. De asemenea școlile sunt pregătite, sunt dotate cu tablete pentru că suntem în ajunul începerii școlilor și vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul primar pentru această hotărâre cu care a finanțat comunitatea locală. Iluminatul public este de nivel european, cu acele leduri de foarte bună calitate. În continuare, are extinderea și punerea în funcțiune a ce a mai rămas a rețelei de apă și canalizare, o stație de epurare în aval pentru că, din câte îmi dau seama, aici cu ani în urmă s-a greșit, s-a pus o stație de epurare în amonte. Dincolo de asta, îi suntem alături și mă bucur că are pregătit proiectul pentru gaze naturale pentru această comunitate. Are peste 1.000 de posibili beneficiari în Capu Codrului și Păltinoasa. Este o comună turistică, o comună în apropiere de Gura Humorului, o comună care așteaptă șoseaua de centură care să ocolească orașul Humor pentru că vara este aglomerație foarte mare și eu sunt convins că va fi o comună etalon a Bucovinei”, a declarat Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul Eduard Wendling, a spus că “am venit alături de omul care m-a susținut cel mai mult în acest mandat – președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Este adevărul pe care trebuie să-l știe o comunitate întreagă și nu ne rămâne decât să fim încrezători în viitorul nostru pentru că, cu siguranță, comuna noastră va arăta altfel în 2024”. In final, Gheorghe Flutur a tinut sa mai precizeze ca in acest mandat, primarul din Paltinoasa a construit nu mai putin de noua poduri, investii extrem de importante pentru a preveni inundatiile.