Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi a fost semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta.

Conform contractului în valoare de 49,3 milioane lei, asocierea de firme TPF Inginerie – ISPCF – Baicons are ca obiectiv identificarea soluției optime pentru executarea lucrărilor de modernizare a căii ferate pe secțiunea Ilva Mică- Pojorâta, atât din punct de vedere tehnic, operațional, cât și economic și financiar, precum și al impactului asupra mediului și al schimbărilor climatice. Termenul de implementare a contractului este de 23 de luni. ”Circulația trenurilor de călători și marfă pe linia de cale ferată în lungime de aproximativ 106 km se desfășoară cu restricții și limitări de viteză care depășesc considerabil timpul de mers al materialului rulant feroviar. Lucrările de întreținere și reparație care se desfășoară anual se fac cu resurse bugetare limitate care nu acoperă volumul mare de lucrări necesare și se intervine doar în punctele care necesită lucrări de urgență pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Trebuie găsite soluțiile optime pentru reabilitarea celor 425 de poduri și podețe, viaducte, 11 tuneluri, a instalațiilor și clădirilor aflate pe acest tronson de cale ferată, care prezintă o stare avansată de uzură fizică și morală. Proiectul contribuie la realizarea unui transport eficient şi rapid prin asigurarea interconectării cu rețeaua transeuropeană de transport, iar modernizarea tronsonului de cale ferată Ilva Mică- Pojorâta urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie feroviară, creşterea vitezei pentru trenurile de călători şi cele de marfă, protecţia mediului, creşterea mobilităţii şi accesibilităţii în comunități și dezvotarea economică a zonelor traversate”, a declarat Gheorghe Flutur.