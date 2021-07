Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a atras atenția miercuri în ședința deliberativului județean asupra lipsei forței de muncă de pe piață situație care a condus la întîrzieri la lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor județene. ”Una din cauze a fost și vremea proastă dar cu siguranță a fost și lipsa forței de muncă”, a spus Flutur. ”De foarte multe ori am găsit nepermis de puțini muncitori în șantiere. Am avut foarte multe discuții, somații către firmele care lucrează. Este de fond această problemă a lipsei forței de muncă în toată țara dar din păcate ne afectează și pe noi”, a adăugat Flutur. El vede ca soluție aducerea de muncitori din Ucraina și chiar din Serbia. ”I-am expus primului ministru Cîțu situația și am propus să aducem muncitori din afară Serbia, Ucraina. Este o soluție care ar salva mediul de afaceri pentrui perioada care urmează”, a spus Gheorghe Flutur.

