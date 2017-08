Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a atras atenția că actuala infrastructură rutieră din județ nu mai poate să facă față numărului mare de turiști care vin în județ cu mașina. Gheorghe Flutur a precizat în cadrul unei conferințe de presă că zilele acestea circulația se desfășoară cu dificultate în zonele turistice ale județului, fiind comparabilă cu cea de pe DN 1, pe Valea Prahovei. Flutur a spus că a avut semnale din partea unor turiști care i-au sesizat faptul au traversat greu cu mașina unele orașe și municipii din județ, cum ar fi Gura Humorului sau Câmpulung Moldovenesc. În aceste condiții, șeful administrației județene a declarat că este nevoie de o discuție urgentă despre necesitatea construirii unor șosele de centură, investiții care ar trebuie realizate inclusiv la unele comune. „Eu cred că este urgent să discutăm de o strategie a șoselelor ocolitoare, iar Consiliul Județean dacă trebuie să se implice, și simt că trebui, o vom face. Foarte multe se pot face pe plan local și de către primării, chiar cu drumuri pietruite. Iar tema mea sună cam așa. Ai dorit să fii stațiune turistică, trebuie să te comporți ca stațiune turistică. Inclusiv prin prioritizarea investițiilor. Avem stațiune turistică, am scris la poartă Hai în Bucovina, dar să ținem turiștii blocați în trafic cinci ore în trafic nu e bine. Trebuie să găsim soluții de deblocare, inclusiv noi de la județ”, a spus președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a adăugat că actuala infrastructură rutieră nu mai face față numărului mare de mașini, motiv pentru care au fost înregistrate blocaje în trafic, existând zile în care și el personal a solicitat instituțiilor abilitate să ia măsuri de fluidizare. Nu e în regulă să fie blocaje. Au fost de exemplu accidente care au blocat traficul, ori aici trebuie proceduri mai prompte, rapide, pentru a debloca. Pentru că dacă stai 10 minute pe DN 17 și nu evacuezi carosabilul, sau nu găsești o variantă alternativă, ai creat un blocaj uriaș. Am fost în câteva zile comparați cu zona Valea Prahovei, cu blocajele de acolo”, a arătat Flutur. El a spus că din punctul său de vedere, în zilele în care circulația se desfășoară cu dificultate, radarele nu își mai au rostul pe drumuri, iar polițiștii ar trebui să se ocupe mai mult de fluidizarea traficului.

Gheorghe Flutur a amintit că în Polonia, statul a luat decizia să finanțeze de la buget șosele de centură ale localităților, în timp ce drumurile dintre acestea sunt realizate cu fonduri europene