Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a convocat o ședință de lucru privind traseul Autostrăzii A7 pe tronsoanele Pașcani – Suceava și Suceava – Siret. Gheorghe Flutur a spus că în urma discuțiilor purtate cu conducerea Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a convenit ca această ședință să aibă loc la Suceava pe data de 6 mai 2021. Flutur a spus că la ședință sunt invitați să participe primarii localităților aflate pe variantele de traseu pentru fiecare tronson și reprezentanții instituțiilor teritoriale implicate în procesul de aprobare și avizare a proiectelor. „Am văzut în spațiul public opinii pro și contra privind realizarea autostrăzii A7 până la Siret. Personal sunt optimist și am convingerea că foarte curând se vor clarifica lucrurile, inclusiv în ceea ce privește sursa de finanțare. Autostrada A7 nu se va opri la Pașcani!”, a dat asigurări Gheorghe Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings