Luni, 28 august, s-a consumat una din cele mai tensionate şedinţe de Consiliu Judeţean din acest mandat şedinţă în care s-au aruncat cuvinte grele dar şi ameninţări. Cel care a făcut deschiderea a fost consilierul PSD Dan Ioan Cuşnir care practic a deturnat şedinţa deliberativului judeţean de pe făgaşul normal. Fără nici o legătură cu subiectele de pe ordinea de zi Cuşnir a lansat un atac virulent la adresa preşedintelui PNL al Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur pe care l-a acuzat că îşi depăşeşte limitele competenţelor şi atribuţiilor pozându-se cu realizările guvernului PSD în speţă la lucrările de asfaltare a drumului european E85 de la Suceava la Fălticeni. „Nu aveţi strategii pe termen lung. În loc să vă faceţi fotografii la un drum naţional unde nu aveţi nici o treabă mai bine vă faceţi fotografii la Zidul Morţii sau la centura Sucevei care s-a făcut cu 6 milioane de euro kilometrul în timp ce o autostradă în Germania a costat 5 milioane de euro kilometrul. Decât să vă faceţi fotografii la drumul naţional la realizările guvernului PSD mai bine faceţi fotografii la Casa Corpului Didactic de pe deal sau la gropile de gunoi”, a spus Cuşnir.

Gheorghe Flutur aflat în „pană de voce” din cauza unei laringite a găsit totuşi resurse pentru a-i returna adversarului său politic. Flutur l-a acuzat pe Cuşnir că transformă şedinţele de Consiliu Judeţean în tribună de declaraţii politice şi a făcut apel la normalitate. „Săriţi calul aici. Trebuie să avem discuţii civilizate la subiect. Am început mandatul cu deschidere totală şi văd că transformaţi şedinţele în tribună de declaraţii politice. Să ştiţi că fac faţă chiar dacă sunt răguşit. Mi se pare o ipocrizie ce faceţi dumneavoastră. Nu vă este jenă de oameni? Trebuie să văd cum se lucrează în judeţ indiferent a cui este lucrarea iar acolo unde e nevoie să deblocăm lucrurile. Nu puteţi să mă opriţi să merg la lucrările din judeţ. Cei care fac lucrări trebuie întrebaţi. Să ştiţi că m-am întâlnit şi cu oameni de la PSD nu am o problemă cu asta. Haideţi să privim lucrurile realist şi să nu transformăm şedinţele în atacuri la Flutur, în atac la persoană. Vă invit să ne pozăm împreună pe depozitele ecologice dacă doriţi. Consider că avem destulă inteligenţă şi îngăduinţă ca să aplanăm lucrurile. Haideţi să facem ceva şi pentru judeţul Suceava”, i-a spus Flutur lui Cuşnir. În schimbul de replici s-a băgat şi Sorina Barbu care i-a sugerat consilierului Cuşnir că mai bine s-ar implica în a face demersuri către guvern ca să aloce judeţului Suceava bani pentru investiţii dar şi Viorel Seredenciuc care a lansat un fel de ameninţare către PSD. „Dacă doriţi ca vechea conducere a CJ să doarmă liniştită acasă lăsaţi-o mai uşor cu gropile de gunoi”, i-a transmis Seredenciuc lui Cuşnir care a replicat scurt: „Dacă ţineţi ascuns ceva vedeţi că asta se numeşte tăinuire”. Şedinţa Consiliului Judeţean s-a încheiat într-un final cu bine dar a lăsat în urmă un gust amar pentru că unii consilieri nu au înţeles care le este menirea.