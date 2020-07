Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis liderului județean al PSD, senatorul Ioan Stan, să vină cu o soluție concretă la situația creată în bazinul Dornelor prin închiderea fabricilor de lapte de la Vatra Dornei și Foreni nu cu critici puerile. Totodată Flutur crede că Ioan Stan ” nu este cea mai potrivită persoană care ar putea da sfaturi pe sectorul acesta al zootehniei”.

„Domnul Stan ar putea, totuși, să fie util – dacă ne-ar explica pe larg eșecul în cazul AEIZ Spătărești”

”Cred că domnul Stan nu este cea mai potrivită persoană care ar putea da sfaturi pe sectorul acesta al zootehniei. Nici vreun exemplu de bune practici nu cred că ne-ar putea oferi. Dacă va avea, în cele din urmă, o idee concretă, o soluție, ar fi binevenite. Cât despre nesfârșitul șir de texte de campanie, nu-l mai crede nimeni. De ce ar ține-o tot așa? Domnul Stan știe, deci să stea liniștit, guvernul liberal a sprijinit mult investițiile în sectorul procesării laptelui și a cărnii, va face toate eforturile și va reuși să stimuleze creșterea capacității de producție la nivelul județului, inclusiv prin deschiderea unităților falimentate de guvernarea PSD. Domnul Stan ar putea, totuși, să fie util – dacă ne-ar explica pe larg eșecul în cazul AEIZ Spătărești. Am putea să ne uitam la programul lor ,,Așa nu se face!” pentru a reține ce trebuie evitat pe viitor”, a declarat Flutur.