Vineri, 15 iunie, la Ambasada României la Viena, a avut loc o întâlnire între președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și reprezentanți ai Camerei Federale de Comerț și Industrie a Austriei. Evenimentul a avut loc cu ocazia acțiunii „Bucovina salută Viena!” de promovare a Bucovinei în Austria. Gheorghe Flutur a declarat că a discutat cu directorul pentru Europa Centrală și de Est a Camerei de Comerț a Austriei Martin Meischi despre oportunități de investiții austriece în județul Suceava. El a spus că a prezentat oportunitățile de investiții, în special în turism, industrie alimentară, industria textilă, minerit, dar și altele. Totodată, președintele Consiliului Județean Suceava a prezentat și oportunitățile de investiții în parcurile industriale Siret și Suceava. „Am făcut o prezentare și i-am invitat să vină la Suceava să stăm de vorbă la fața locului”, a încheiat șeful administrației județene.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating