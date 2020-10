Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat stadiul lucrărilor la șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, precizând că acestea sunt finalizate în procent de 91%. Gheorghe Flutur a spus că dacă vremea va fi favorabilă, constructorul a spus că șoseaua de centură a municipiului Rădăuți va putea fi dată în circulație în prima parte a lunii decembrie 2020. El a amintit că Guvernul a emis o hotărâre pentru exproprierea unor terenuri, în vederea relocării unor conducte de gaze naturale. Şeful administraţiei judeţene a precizat că şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi are o lungime de 16,7 kilometri, iar valoarea investiţiei este de peste 21 de milioane de euro. „Ce este important este că se lucrează la sensurile giratorii. Aici suntem undeva pe breteaua care face legătura cu drumul spre Gălănești – Putna. Sunt șapte sensuri giratorii. Înțeleg să se lucrează și sunt în fază foarte avansată în momemtul acesta. De asmenea, sunt peste 14 kilometri pe care s-a turnat covor asfaltic. Eu cred că având foarte multe utilaje concentrate aici se poate finaliza până la sfârşitul anului această centură foarte foarte necesară pentru municipiul Rădăuți. de asemenea astăzi am participat la depunerea jurământului noului primar al municipiului Rădăuți și de acolo am venit direct pe șoseaua de centură. L-am rugat pe domnul primar să facă o analiză privind semnalizările de trafic a tuturor străzilor care se întâlnesc cu centura ocolitoare aici în municipiul Rădăuți. Pentru că cei care construiesc centura văd că au început și marcajele, premarcările, dar foarte important este ca municipiul Rădăuți să aibă marcaje, străzile locale de aici și legătira dintre ele și centură, pentru fluidizarea traficului. Pentru că până la urmă ce așteaptă rădăuțeanul? Scoaterea de urgență a traficului greu, să lăsăm centrul Rădăuțiului să respire. Acest lucru se va realiza în perioada următoare, dar va trebui o implicare foarte mare și a autorităților locale și în primul rând de aici de la Rădăuți, dar și a localităților satelit ale Rădăuțiului”, a precizat Gheorghe Flutur. El a arătat că că cele șapte sensuri giratorii fac legătura cu localităţile învecinate, printre care Donești, Marginea, Volovăț sau Horodnic de Sus.

El a amintit faptul că bazele acestui proiect au fost puse încă din 2011 – 2012, când a fost licitată această centură, după care a fost o pauză între 2012 și 2018, când nu s-au alocat fonduri pentru această investiţie. Gheorghe Flutur a declarat că lucrările au fost reluate în 2018. „În acest an au fost alocate sume foarte importante de bani pentru finanțarea acestei lucrări. Va fi un câștig uriaș pentru întreaga zonă a Rădăuțiului. Este o investiție care înseamnă dezvoltare economică”, a încheiat Gheorghe Flutur.