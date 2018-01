Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a anunţat marţi într-o conferinţă de presă că va continua în acest an investiţiile la Spitalul Judeţean „Sf.Ioan cel Nou” arătând că acest obiectiv reprezintă o prioritate de grad zero pentru instituţia pe care o conduce. Flutur a amintit de extinderea ambulatoriului cu 4.000 de metri pătraţi exprimându-şi speranţa că lucrările vor avansa foarte mult în acest an. „Dorim să facem internări de zi. Deci extinderea ambulatoriului pentru ca toate secţiile să aibă spaţii adecvate pentru cei care vin la consultaţii intervenţii uşoare şi 7-8 paturi pentru spitalizări de zi pentru cei care au analize mai complexe de făcut”, a spus Flutur. Tot în acest an la Spitalul Judeţean vor fi construite încă patru noi săli de operaţii fiind demarate deja studiile de fezabilitate. De asemenea, se doreşte finalizarea lucrărilor de extindere a secţiei de cardiologie cu încă 600 de metri pătraţi prin supraînălţarea corpului F. „Pe un program operaţional regional vrem să construim un heliport şi un liftului exterior pe clădirea spitalului judeţean. S-a făcut expertiza tehnică şi s-a dat acordul pentru construcţia acestei piste de aterizare decolare pentru elicoptere SMURD pentru intervenţii”,a adăugat şeful administraţiei judeţene.

Spital de copii cu 400 de paturi

Gheorghe Flutur a subliniat că împreună cu managerul Spitalului Judeţean, Vasile Râmbu, s-a convenit construirea unei cantine restaurant civilizate la care să servească masa atât personalul medical cât şi aparţinătorii bolnavilor. Tot în acest an, a adăugat preşedintele Consiliului Judeţean, va începe construirea de locuinţe ANL pentru medici în incinta Spitalului Vechi documentaţiile fiind depuse deja la Bucureşti în vederea obţinerii aprobărilor. Amenajările exterioare vor continua şi în acest an la Spitalul Judeţean urmând să se monteze sisteme de monitorizare şi să se extindă parcările. „Am pregătit documentaţia pentru spitalul de copii un spital de copii de 400 de locuri. Suntem destul de avansaţi cu toată documentaţia inclusiv cu studiile topo pe terenul din incinta Staţiunii pe care noi îl avem circa 2 hectare. Se va numi Spitalul de copii Sf. Stelian”, a spus Flutur.

„Facem eforturi uriaşe şi cerem corpului medical să răspundă cu aceeaşi unitate de măsură în slujba pacienţilor şi a celor care nu merg de fericiţi la spitalul judeţean merg de nevoie”

Nu în ultimul rând Flutur a amintit că la începutul lunii viitoare va fi dată în folosinţă secţia de îngrijiri paliative amenajată la Spitalul Vechi, secţie care are 25 de paturi. Gheorghe Flutur a mai spus că a cerut managerului Spitalului Judeţean ca în paralel cu investiţiile şi dotările care se fac la spital să crească şi calitatea actului medical pentru a nu mai exista plângeri sau reclamaţii din partea pacienţilor. „Sunt foarte indignat şi supărat pentru că pe de o parte dotăm spitalul, facem eforturi uriaşe şi cerem corpului medical să răspundă cu aceeaşi unitate de măsură în slujba pacienţilor şi a celor care nu merg de fericiţi la spitalul judeţean merg de nevoie”, a încheiat Flutur.