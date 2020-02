Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a cerut expres Administrației Naționale „Apele Române”, realizarea lucrărilor de îndiguire a râului Suceava în zona municipiului Suceava. În cadrul unei întâlniri pe care a avut-o astăzi la Consiliul Județean, Gheorghe Flutur le-a solicitat reprezentanților „Apelor Române” ca la această investiție să aibă în vedere o abordare integrată, pentru ca digurile să asigure atât protecție la inundații, precum și condiții pentru realizarea unei zone de agrement. Flutur a spus că prin acest demers dorește să vin în sprijinul Primăriei Suceava și al sucevenilor pentru realizarea simultană a două obiective odată cu îndiguirea râului Suceava în zona municipiului Suceava și anume construirea de diguri și apărări de maluri care să asigure prevenirea efectelor inundațiilor, dar și realizarea unei zone de agrement, lucru pe care Primăria Suceava îl are în vedere.



Gheorghe Flutur a declarat că astăzi, la Consiliul Județean Suceava, a avut loc o consultare publică cu participarea reprezentanților Administrației Naționale ”Apele Române” pentru un proiect de îndiguire propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, pe Axa Prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de intervenție 1 – Protecția împotriva inundațiilor. La dezbatere au fost prezenți proiectanți, reprezentanți din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conducerea Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret, care cuprinde județele Suceava, Neamț și Bacău, proiectanți precum și primarii localităților Dornești, Satu Mare Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Horodnic de Sus și Horodnic de Jos.



Președintele CJ Suceava a spus că proiectul are o valoare de circa 40 milioane de euro, pentru care sunt disponibili bani europeni. „Proiectul are în vedere îndiguirea zonelor de risc de pe Râul Suceava și afluenții săi, de la granița cu Ucraina până în comuna Satu Mare.

În acest an vor fi finalizate proiectele, urmând ca în 2021 să se treacă la licitație pentru executarea lucrărilor”, a încheiat Flutur.