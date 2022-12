Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a solicitat guvernatorului de la Cernăuți o întâlnire de urgență luni, 19 decembrie, la ora 12 pentru a clarifica și găsi soluții cu privire la traficul foarte aglomerat din Vama Siret. ”Au apărut în spațiul public o serie de aspecte legate de motivele aglomerării excesive și doresc sa le lămurim la fața locului, cu domnul guvernator Zaparaniuk, mai ales că în ultima perioadă coada de tiruri în județul Suceava a ajuns la 20 km zilnic și creează un mare disconfort celor din județul Suceava, dar și celor aflați în trafic. Dacă în urma discuțiilor ajungem la concluzia că partea română trebuie să facă mai mult, mă voi adresa Ministerului Finanțelor de la București, Direcției Generale a Vămilor și Ministerului Transporturilor pentru a lua măsuri suplimentare. La întâlnire l-am invitat și pe domnul prefect, pe reprezentantul vămii și pe reprezentantul direcției sanitar veterinare. Nu sunt de acord cu acest ping pong al răspunderii și de aceea, după ce au fost mai multe contacte telefonice cu cei de la Cernăuți, am solicitat o întâlnire față în față, la PTF Siret”, a declarat Flutur.

