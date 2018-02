Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a solicitat conducerii Tarom să ia în calcul introducerea în perioada următoare de noi zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Suceava. El facut solicitarea în urma întâlnirii pe care a avut-o marți cu Directorul General TAROM Werner Wolff, la care a participat și Ioan Măriuța Directorul General al Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava.

”Am făcut o prezentare a dinamicii traficului de pasageri pe Aeroport, perspectiva de realizare a noului terminal, intenția de dezvoltare a unui parc industrial și a unui cluster în zonă. Dorim o colaborare cu TAROM pentru promovarea din punct de vedere turistic și economic a Bucovinei. Avem în vedere acțiuni comune TAROM – Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava de promovare a brandului Bucovina, un brand național și internațional din ce în ce mai apreciat și mai atractiv”, a declarat Flutur.