Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că va propune în prima ședință a deliberativului un proiect de hotărâre pentru alocarea de fonduri din bugetul propriu al CJ pentru continuarea modernizării Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Gheorghe Flturu a spus că este vorba de 2,7 milioane de lei pentru două lucrări noi. „Prima este reabilitarea clădirii vechi de la Oncologie, știind faptul că se aproprie finalizarea noului Spital de Oncologie și a eliberării secției vechi, unde ne pregătim să înființam un compartiment pentru terapie cu izotopi a cancerului de tiroidă și de prostată. A doua lucrare este pentru executarea unei infrastructuri de ventilatoare aer condiționat (AC) a Spitalului Nou”, a spus Flutur.

El a reamintit că la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava se derulează ample programe de investiții, doar pentru reabilitarea energetică, program în curs, sunt alocați 13 milioane de euro, pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale, un alt program în desfăşurare, s-au făcut achiziții de echipamente moderne, la ATI pentru bebeluși avem un proiect de 2,1 milioane de euro și pentru un proiect de digitalizare a Spitalului Clinic Județean, 1 milion de euro. „De asemenea, am depus la finanțare mai multe proiecte, atât pe programul Program Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina cât și pe Programul de Sănătate de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, încă 12 proiecte pentru care așteptăm aprobare. De asemenea, am solicitat din nou aprobarea finanțării prin Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru un Spital de Copii la Suceava și așteptam de peste 1 an aprobarea Ministerului Sănătății”, a spus Gheorghe Flutur.