Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că instituția pe care o conduce va avea, anul acesta, o implicare extrem de consistentă în organizarea evenimentului „Hor la Prislop”. Gheorghe Flutur a lansat o invitație către suceveni să participe în număr cât mai mare la acest eveniment, care va avea loc pe 22 august și care va fi organizat în parteneriat cu CJ Maramureș. „Dorim să punem în valoare acest traseu turistic cu acest drum superb pe Valea Bistriţei Aurii, către Borşa. Îi invit pe suceveni să vină la <Hora la Prislop>, acolo unde mai mulţi călăreţi din Bucovina şi din Maramureş se vor întâlni pe platoul de la Prislop şi vom face Hora Bucovinei, care să devină în fiecare an un obiectiv turistic. Să vină și cei din Disapora, să vină şi ceilalţi, pentru că sunt foarte multe lucruri care ne leagă pe noi cei de aici, dacii liberi din Bucovina şi din Maramureş”, a spus Flutur.

