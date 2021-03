Președintele Consiliului Județean Suceava a anunțat că Ryanair va opera de pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava și o rută regulată sezonieră, către Grecia, Rhodos. Noua cursă aeriană va fi operată începând cu luna iulie, cu o frecvență de două zboruri pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

„Este o săptămână plină de vești bune privind noi operatori și noi curse de pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Lumea pare a se pregăti de revenire la normalitate. În tot acest timp, și noi ne pregătim, în vremuri grele, pentru vremuri mai bune”, a declarat Gheorghe Flutur. El a amintit că Ryianair va opera, din această vară, două zboruri externe de pe Aeroportul Ștefan cel Mare, spre Viena și Veneția.