În perioada 3-6 octombrie o delegatie a judetului Suceava formata din 11 persoane va efectua o vizita in Germania prilejuita de organizarea la Munchen a Targului de Investitii ExpoReal. Delegatia care este condusa de presedintele Consiliului Judetean Gheorghe Flutur, care participa si in calitate de presedinte al Consiliului Regional de Dezvoltare Nord Est ii are in componenta printre altii pe managerul Spitalului Judetean, Vasile Rambu, pe medicii Dragos Vicoveanu, Anatolii Buzdugan si Ana Miron, pe directorul Aeroportului ”Stefan cel Mare”, Ioan Mariuta, pe presedintele Camerei de Comert si Industrie Nicolae Troase, pe prorectorul Universtitatii ”Stefan cel Mare”, Mihai Dimian si pe consilierul presedintelui CJ, Niculai Barba. Delegatiei judetului i se va alatura reprezentantiii Primariei Siret in frunte cu primarul Adrian Popoiu.

Discutii pentru o cursa aeriana Suceava-Memmingen

Vizita delegatiei judetului Suceava va incepe la Augsburg. Pe 3 octombrie sucevenii se vor intilni la sediul Consiliului Regional Schwaben din Augsburg cu presedintele regiunii Schwaben, Jurgen Reichert. ”Vor fi discutii pe tema intensificarii colaborarii in domeniile sanatate, educatie si dezvoltarea aeroportului”, a spus Flutur care in aceeasi zi va participa la o receptie cu prilejul Zilei Nationale a Germaniei. Pe 4 octombrie Gheorghe Flutur impreuna cu alti memebri ai delegatiei va fi prezent la Memmingen unde va discuta cu conducerea aeroportului si compania care opereaza in zona pentru deschiderea unei curse Suceava-Memmingen. Tot pe 4 octombrie delegatia de la Spitalul Judetean va vizita Clinica districtuala de neurochirurgie din Gunzburg si Clinica pentru copii si tineri Josefinum din Augsburg. Vor fi discutii cu specialistii germani pentru colaborari viitoare. Prorectorul Universitatii ”Sten cel Mare”, Mihai Dimian, va avea discutii pe 5 octombrie la Universitatea din Augsburg despre cooperarea Erasmus, si la Institutul Bukowina despre o posibila colaborare, schimb de studenti si cooperare specializata. ”Se discuta identificarea unor posibilitati de colaborare pe clusterul de microbiologie la care universitatea noastra este partenera”, a subliniat Gheorghe Flutur.

Județul Suceava, stand special la Târgul de Investiții ExpoReal de la Munchen

Pe 4 octombrie delegatia suceveana va fi prezenta la deschiderea Targului ExpoReal. Judetul Suceava va beneficia de un stand special in cadrul standului Romaniei. Gheorghe Flutur va avea interventii la Conferinta cu tema ”Romania-destinatie investitionala” moderata de un jurnalistul german Andreas Schiller. ”Voi prezenta oportunitatile de investitii in judetul Suceava dar si in regiunea de nord est. Vom purta de asemenea discutii si la standurile noastre”, a spus seful administratiei judetene care a adaugat ca dupa conferinta la standul CJ Suceava va fi organizata o receptie. Pe 6 octombrie Gheorghe Flutur impreuna cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie si cu cei ai Primariei Siret se vor intilni cu oamenii de afaceri din Germania la sediul Camerei Mestesugarilor din Munchen. ”Ne vom intilni cu oameni de afaceri care doresc sa investeasca in judetul Suceava si in regiunea de nord est altii decit cei cu care ne vom intilni la ExpoReal. Vom aborda subiecte precum turismul, infrastructura, clusterul pe bioeconomie. Vrem să atragem cat mai multe investitii in vederea crearii de locuri de munca”, a mai spus Gheorghe Flutur.