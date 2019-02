Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, spune că medicul sucevean Tiberiu Brădățan, secretar de stat în Ministerul Sănătății din partea PSD, ar trebui să fie bărbat şi să se bată pentru spitalele din judeţul nostru. Gheorghe Flutur a declarat la Radio Top: „Avem în Ministerul Sănătății un secretar de stat de aici, din Suceava. Noi așteptăm de la oamenii ăștia acolo să se bată pînă la demisie. Domnule, dacă nu-mi asculți părerea că eu vin de la Suceava, ai demisia pe masă. Mă duc înapoi medic la Spitalul Județean, dar rămîn bărbat care mă lupt pentru județul Suceava. Nu să fim ghiocei, că tot e primăvară. Să trăiți, am înțeles și tot în Suceava asta să batem, cu asta niciodată nu am să fiu de acord”. Gheorghe Flutur a făcut aceste declaraţii în contextul în care Ministerul Sănătăţii a întocmit un masterplan din care rezultă că unele spitale sucevene ar trebui să se închidă, iar altele ar trebui să reducă numărul de paturi. Masterplanul a fost dezbătut la Iaşi, în cadrul unei întîlniri la care au participat manageri de spitale şi primari din Regiunea Nord Est. Din delegaţia Ministerului Sănătăţii prezentă la Iaşi a făcut parte şi Tiberiu Brădăţan.

În replică la afirmația medicului Brădățan, potrivit căreia Ministerul Sănătății nu va închide nici un spital și că numai autoritățile locale pot recurge la o astfel de măsură, Gheorghe Flutur a spus: „Șmecheri, vor cu mîna primarilor. După ce îți taie numărul de paturi și nu te finanțează, ce poți face? Pentru că un spital ca cel de la Gura Humorului, de exemplu, dacă îi taie numărul de paturi și nu îl mai finanțează cu ce plătește medicii?”. În cadrul dezbaterii de la Iași s-a stabilit ca spitalele să trimită la București un plan de eficientizare. Legat de acest lucru, șeful administrației județene a afirmat la Radio Top: „Un pic se pare că Ministerul Sănătății a lăsat tonul mai jos. Dar asta nu înseamnă că se opresc. Am văzut niște declarații: stați liniștiți că nu închidem. Eu am avut o discuție la telefon cu doamna ministru Pintea și am întrebat-o: «ce aveți de gînd?». Sigur cu Comisia Europeană sînt niște negocieri pe eficiență. Da, dar trebuie să susțineți niște cauze, trebuie niște argumente să aveți, să vedeți cîți bani s-au băgat în modernizare de către comunitățile locale. Adică ce ați făcut? Ne-ați dat spitalele la administrațiile locale și acum le închideți parte dintre ele ca să mutați la Iași niște paturi pentru Spitalul Regional. Adică, per total, tai de la Suceava să muți la Spitalul Regional de la Iași. Așa am intuit eu că s-ar dori per ansamblu. Nu au curajul s-o spună. Vin alegerile europarlamentare și prezidențiale și e o temă foarte sensibilă”.