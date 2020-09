Consiliul Județean Suceava asfaltează drumul care leagă municipiul Rădăuți de comuna Satu Mare pe o lungime de 3,5 kilometri. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că această investiție va descongestiona traficul în Rădăuți. ”Asfaltăm drumul care leagă orașul Rădăuți de Satu Mare pe o lungime de 3,5 km o investiție făcută de Consiliul Județean Suceava și care se adaugă la modernizarea făcută anii trecuți în zona comunei Satu Mare de lângă Rădăuți. În felul acesta pe scurtătură de la Milișăuți se poate ieși la Rădăuți și se merge spre Putna fără să aglomerăm centrul acestui oraș. Mă bucur că am putut să facem și această investiție”, a spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating