Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, împreună cu autoritățile ucrainene din Cernăuți și Lvov vor continua demersurile pentru construcția drumului rapid care să lege Marea Baltică de Marea Neagră. Gheorghe Flutur a avut o întâlnire de lucru la Consiliul Județean Suceava pe teme ale cooperării transfrontaliere cu o delegație din Ucraina, din care au făcut parte președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ioan Muntean și președintele Consiliului Regional Lvov, Oleksandr Hanushchyn.

Principalul subiect abordat de Gheorghe Flutur a fost continuarea și accentuarea demersurilor pentru realizarea drumului rapid pe coridorul nord-sud prin estul Carpaților, de la Baltică la Marea Neagră prin Lvov-Cernăuți-Siret-Suceava-Pașcani-Bacău-Focșani continuare spre București.

„Vom aborda toate căile și toate instrumentele financiare posibile, ne vom adresa instituțiilor europene pentru a obține fonduri, inclusiv prin mecanismele cooperării în Carpați.” El a precizat că Munții Carpați se întind pe teritoriul a șapte state, peste 50% fiind pe teritoriul României. De asemenea, Gheorghe Flutur a subliniat că județul Suceava are cel mai mare sector românesc, cuprinzând 50 localități, cu 2 municipii, 5 orașe și 43 comune, cu un număr de 156 sate și o populație de aproape 300.000 locuitori. El a arătat că Munții Carpații ocupă aproximativ o treime din suprafața României, iar în județul Suceava, zonele montane ocupă 2/3 din suprafața județului.



La întâlnirea de lucru de la Suceava au participat specialiști în mai multe domenii de interes pe sectorul transfrontalier, nfrastructură, patrimoniu cultural, sănătate, educație, turism, dotare ISU, primarul Sucevei, Ion Lungu, precum și primari din localități de frontieră.

„A fost o întâlnire foarte bună. Am propus realizarea de parteneriate și proiecte comune între localități din județul Suceava și din Ucraina, pentru a putea accesa fonduri. Ca noutate, pe lângă fondurile alocate proiectelor comune în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina 2014-2020, se pot accesa granturi acordate de Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De săptămâna viitoare se va trece la activitatea pe grupuri de lucru”, a mai spus Gheorghe Flutur.