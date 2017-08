Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a convocat în şedinţă miercuri, 30 august, grupul de lucru judeţean care va coordona acţiunile din Programul Centenar pentru a stabili calendarul de acţiuni dedicate Centenarului Marii Uniri.

Flutur a declarat că va fi întocmit un calendar de evenimente începând cu data de 28 noiembrie 2017 până la 1 decembrie 2018. „Am convocat echipa care a fost votată de Consiliul Judeţean pentru o dezbatere pe Centenar. Vreau să intrăm în linie dreaptă. L-am invitat şi pe primarul Ion Lungu la această întrunire pentru că vreau să facem un calendar de evenimente începând cu 28 noiembrie 2017. Tot anul 2018 vom avea acţiuni dedicate Centenarului şi echipa care a fost votată luni are teme extrem de importante legate de Centenar. Noi avem o agendă cu foarte multe propuneri iar unele dintre ele necesită proiect de urgenţă şi atunci grăbesc această întâlnire să începem să producem materiale şi proiecte”, a declarat Flutur. El a subliniat că în şedinţa de astăzi se va discuta şi despre ansamblul statuar care va fi realizat în cinstea Centenarului. „Vom discuta şi despre ansamblul statuar. Deja am avut întâlniri cu artiştii şi avem oferte. Am văzut un concept care mie mi se pare foarte interesant însă cred că statuia trebuie să fie pe înţelesul publicului şi să reprezinte unirea Bucovinei cu România”, a spus şeful administraţiei judeţene. Din grupul de lucru judeţean Centenar fac parte preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, consilierii judeţeni liberali Radu Pentiuc, Vasile Tofan, Ioan Moraru, consilierii social democraţi Mihai Grozavu şi Simion Sticleţ, administratorul public al judeţului, Irina Vasilciuc, consilierul preşedintelui CJ, Niculai Barbă şi directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu.