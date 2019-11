Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat joi că una dintre prioritățile sale imediate este aducerea gazului metan la Vatra Dornei pentru a pune în funcțiune centrala de cogenerare existentă deja și pentru care dornenii plătesc pentru un împrumut bancar. ”De luni voi merge împreună cu deputatul Angelica Fădor să vedem unde e blocată Hotărârea de Guvern pe care PSD o promite de trei ani. Și dacă vă amintiți PSD a anunțat că această hotărâre va fi aprobată în ultima ședință de Guvern, ceea ce nu s-a întâmplat. Vom debloca noi acest lucru și cu riscul să mă mut diriginte de șantier de la Pojorâta la Dorna o să facem această magistrală de gaz facem foarte repede”, a declarat Flutur.

