Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat că Fălticeniul și mărul de Fălticeni vor beneficia de promovarea Consiliului Județean la toate acțiunile care vor fi organizate de această instituţie în ţară şi străinătate. Gheorghe Flutur a fost prezent duminica la Targul Marului din Fălticeni, subliniind faptul că merele din această zonă au devenit un brand la nivel naţional. „Salut faptul că se continuă organizarea acestui Târg al Mărului. Cât eram ministru al agriculturii, în perioada 2005- 2006 am organizat acest festival pentru a avea o anvergură naţională”, a spus Flutur.

El a amintit faptul de succesul înregistrat de producătorii de mere din Fălticeni la Târgul de Toamnă de la Cluj Napoca, de la finalul săptămânii trecute. „La Cluj Napoca am avut un test. În prima zi, cei care au venit cu venit cu mere de la Fălticeni au vândut toată marfa. Şi au trebuit seara să trimită maşina înapoi după marfă la Fălticeni. Anul acesta este criză de mere, la nivel naţional, şi asta pentru producători sper să fie bine. Pentru că anul trecut la mulţi le-au putrezit merele în beciuri pentru că nu au avut cui să le vândă. Iar acum am văzut că sunt căutate”, a precizat Flutur. El a arătat că merele de Fălticeni, din judeţul Suceava, au devenit o marcă extrem de apreciată, pentru că sunt mere de foarte bună calitate. Gheorghe Flutur a arătat că a vrut să cunoască și care mai sunt problemele producătorilor de mere, precizând că aceștia au reclamat calitatea soluțiilor pe care le folosesc la stropit. „În primul rând substanţele cu care stropesc mărul. Ei fac de la 10 până la 12 stropiri pe an. Când fac aşa multe stropiri înseamnă că substanţa nu este de calitate. Şi aici va trebui să existe instituţii care să verifice acest lucru. Fie că vorbim de Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, fie de fito-sanitari, care trebuie să verifice substanţele cu care se stropesc merele, şi nu numai acestea. Apoi mai sunt probleme legate de grindină, uneori mai au şi probleme legate de organizarea pieţei. Personal cred că asociaţia de la Fălticeni merită să achiziţioneze un laborator propriu de analize, atât pentru substanţele de tratament chimic, dar şi pentru mere”, a declarat Flutur.

În acelaşi timp, el a apreciat faptul că în zona Fălticeni au început să apară din ce în ce mai mulţi producători de sucuri de mere. „Dacă am făcut apel cu ani în urmă să-şi proceseze mărul, să fac sucuri, deja văd că e plin. Sunt foarte mulţi care au accesat proiecte pentru a produce suc de mere, sau aceste mixturi care se fac cu sfeclă roşi, morcov sau păr. Ceea ce cred eu că nu e în regulă, este că am văzut sortimente cu coacăze negre. Şi când am întrebat mi s-a spus că mărul e din Fălticeni, iar coacăzele sunt din Germania. Aici obligatoriu trebuie să-i ajutăm și să introducem în culturi coacăzele negre în județul Suceava”, a mai spus președintele CJ Suceava, care a amintit că astfel de culturi au existat în județ în zona Todirești.