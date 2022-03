Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Cernăuți că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul educației, copiii refugiați din Ucraina vor putea merge la școlile sau grădinițele în limba ucraineană din județul Suceava. Gheorghe Flutur a declarat că a mers astăzi la Cernăuți pentru a vedea la fața locului care sunt nevoile de aici și pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, „cu frații noștri cu etnicii de origine română și cu tot poporul ucrainean”. ”Vreau să îi felicit și să-i asigur de sprijinul nostru. Sigur că ne interesează de ce au nevoie în continuare, să ne organizăm bine pentru că e nevoie de ajutoare umanitare. Am transmis că suntem organizați bine și că am preluat deja peste 47.000 de oameni peste frontiera de la Siret. Am avut zile când am avut 700 de oameni pe oră. Avem organizate mai multe tabere, avem organizate corturi, avem voluntari, avem hrană caldă la intrarea în frontieră. Astăzi de dimineață am vorbit cu ministerul sănătății și cu ministerul învățământului. Și la învățământ am vorbit despre copiii care sunt pe teritoriul României, cel puțin pe teritoriul județului Suceava. Astăzi o să ne organizăm dacă doresc să vină la grădiniță sau la școală în limba ucraineană. Noi avem profesori voluntari, avem școli în limba ucraineană și dorim să punem în mișcare acest lucru ca să se simtă copiii utili, să uite de supărare, de coșmarul cu care au trecut granița. Iar din punct de vedere al sănătății am discutat și Spitalul Județean Suceava deja colaborează și sunt pacienți ucraineni veniți la urgențe sau la tratamente de chimioterapie.

Noi suntem organizați la Siret. Aici a fost și traficul cel mai mare, cu foarte mari provocări dar nu a rămas nimeni să nu fie cazat sau să rămână fără adăpost peste noapte. Este o mobilizare din partea populației din România și o solidaritate a județului Suceava. Familiile vin din frontieră și trebuie să spun că avem locuri de cazare încă neocupate pentru că se duc la casele particulare. Adică e o solidaritate fantastică”.