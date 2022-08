Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, la lansarea filmului documentar „Nunta în Bucovina” că Bucovina este unică în România prin autenticul pe care încă îl păstrează. „Bucovina este o școală pentru toată România. Nimeni n-are autenticul pe care îl are Bucovina”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că în a doua parte a evenimentului de lansare a proiectului „Nuntă în Bucovina” a fost promovat în mod distinct jocul pe toloacă. „După ce am prezentat nunta tradițională din Bucovina am început jocul pe toloacă. Jocul pe toloacă vine de la o etapă a nunții după ce ies din cununie, din biserică, pe toloaca bisericii, un loc din fața bisericii, nunii cei mari cinstesc nuntașii și acolo cel puțin o oră se dansează. Ăsta e jocul pe toloacă. Aici la Pârteștii de Sus. Mă bucur că e foarte multă lume îmbrăcată în costume populare. Chiar dacă astăzi în județul Suceava sunt peste 20 de hramuri în mai multe localități, mulți oameni au vrut să vină aici. Vremea a ținut cu noi chiar dacă dimineață a plouat, când eram la slujbă la Sfânta Mănăstire Putna, pe Rarău era înnourat la prânz, după masă la ora 15:00, dar după sufletul oamenilor de aici e soare și am putut să ne desfășurăm așa cum știm noi mai bine la jocul pe toloacă”, a precizat șeful administrației județene.

El a arătat că în locația unde a fost promovat jocul pe toloacă au fost prezente toate vetrele folclorice din Bucovina, de la Botoșana, Pârtești, Fundu Moldovei, Moara, Mălini, Bilca, Vicov, dar și polonezii de la Solonețu Nou și Poiana Micului. „Asta este Bucovina și asta este tradiția adevărată pe care insist foarte mult să o promoveze tineretul în continuare. Bucovina este o școală pentru toată România. Nimeni n-are autenticul pe care îl are Bucovina. Mă mândresc că sunt aici și mă amestec cu bucovinenii mei dragi”, a încheiat Flutur.