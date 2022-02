Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, în ședința de astăzi a deliberativului, că poate să spună că este mulțumit de modul prompt în care s-a acționat pentru stinderea incendiului de noaptea trecută de la secția de ginecologie a Spitalului Județean, însă trebuie făcut tot posibilul ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc. „Am avut mai multe discuții cu cei de la spital, fără să intrăm noi în protocoalele medicale. Nu e atributul Consiliului Județean. Însă de fiecare dată le-am atras atenția și după ce au apărut fel de fel de evenimente în țară, mai ales aceste incendii, să își găsească cele mai eficiente soluții. Fie externalizează, fie își creează structuri proprii. Ei eu pornit niște proceduri interne, după care au ajuns la concluzia că mai bine să externalizeze și acum sunt în proceduri. Dar până atunci trebuie să-și refacă regulamentul de funcționare, să își încarce pe responsabilități scrise în fișa postului, fiecare de ce răspunde, inclusiv acea monitorizare 24 din 24 în ceea ce privește zonele de risc. Inclusiv la asistenții medicali și medici, ce atribuțiuni au din acest punct de vedere. Acolo a fost un ventilator rămas într-o baie. E o problemă și asta și va trebui să luăm notă de acest aspect și de altele și nu doar când se întâmplă. Să vedem ce e acolo, ce calitate, ce garanții au toate astea. Adică Spitalul Județean Suceava trebuie să devină un loc sigur în care te duci. Nu să întrebe cineva ce se întâmplă acolo. Pot să spun că sunt mulțumit că au acționat prompt și nu sunt victime. Asta e un lucru absolut lăudabil, dar totuși noi ne îndreptăm să vedem cauzele care au stat la baza acestor incidente absolut regretabile și care au creat o stare de spaimă în miez de noapte la pacienți, în primul rând și la familiile lor”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că noaptea trecută a solicitat din partea angajaților spitalului să aibă o comunicare foarte bună cu rudele pacienților care au fost mutați în alte locații, pentru a le transmite exact starea acestora.

El a apreciat faptul că personalul medical s-a mobilizat foarte repede, însă a adăugat că „a fost un discomfort și o spaimă în Spitalul Județean destul de mare”. „Și o să vreau să văd care sunt cauzele acolo, ce s-a întâmplat. E de învățat din toate astea. Nu a fost ceva legat de surse de oxigen care e la ATI, dar a fost o chestiune legată de instalația electrică. Din câte am întrebat noaptea trecută, instalațiile sunt modernizate nu de foarte mult timp, au și o revizie făcută săptămâna trecută de firmele de specialitate. Aveau o revizie caldă. Pentru că anual se fac aceste revizii la tot ce înseamnă cabluri electrice. Însă din păcate e o situație destul de grea. Și vreau să discutăm la rece. Să vedem dacă mai e nevoie de ceva în Spitalul Județean, ca să punem în siguranță odată pentru totdeauna acest spital, pentru că nu înțeleg de ce au cedat cablurile. Care este situația acolo? Trebuie să vedem adevărul și dacă avem de făcut modificări”, a precizat Gheorghe Flutur. El a sublinait faptul că instituția pe care o conduce va aloca fonduri întotdeauna dacă se solicită acest lucru pentru Spitalul Județean.