Liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a explicat, în deschiderea Congresului Extraordinar al PNL că de ce liberalii au nevoie de un nou președinte, în actuala conjunctură geopolitică și economică. „Am să am o abordare foarte directă. Pentru că sunt foarte conștient că pe buzele dumneavoastră și a opiniei publice există întrebarea de ce așa de repede, după șase luni și care sunt noutățile. Pentru că majoritatea care susțineți ați susținut și moțiunea câștigătoare. Și o să încerc eu un exercițiu de sinceritate pentru congresul extraordinar al PNL. A ne asuma că se poate și mai bine este o virtute pe care PNL a pus-o în valoare în aceste zile. În mai puțin de 10 zile, după ce a venit o anumită orientare și o știm din teritoriu, s-a ajuns la această concluzie că trebuie niște lucruri îmbunătățite din mers. Noua conjunctură geopolitică, economică, de criză, care nu era acum șase luni ne obligă să răspundem și să îmbunătățim programul PNL, atitudinea noastră. Și aceste lucruri trebuie să ne facă să recunoaștem și ce nu a mers și să îndreptăm”, a spus Gheorghe Flutur.

El a spus că dacă liberalii nu recunosc acest lucru „nu suntem credibili”. „Da. Suntem în măsură să recunoaștem și să schimbăm în bine și în mai bine din mers aceste lucruri. Și eu în calitate de prim vicepreședinte ales la congres, care am fost alături de cealaltă moțiune, care sunt conștient că am o răspundere uriașă mai ales pe domeniul politicilor publice, pe programul de guvernare, voi avea o abordare scurtă dar la obiect cu privire la moțiunea domnului prim ministru Nicolae Ciucă, pe care îl susținem”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că în moțiunea premierului Nicolae Ciucă cu care candidează pentru președinția PNL sunt două direcții mari, prima despre ceea ce vrea să facă PNL și a doua despre viziunea și strategia pentru dezvoltarea României, pentru ca PNL să fie un vehicul credibil.