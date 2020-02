Cu 34 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, plenul Consiliului Judeţean Suceava a aprobat, vineri, 14 februarie, bugetul propriu al județului şi al unităţilor subordonate pe 2020. Bugetul este de aproximativ 620 de milioane de lei, fiind cu 33% peste cel de anul trecut. La cele 620 de milioane se adaugă alte 35,7 milioane de lei excedent bugetar care va fi repartizat cu preponderență obiectivelor de investiții de la Spitalul Județean și anume Spitalul de Oncologie și Spitalul de Copii. Jumătate din bugetul pe anul în curs va fi pentru dezvoltare, iar cealaltă jumătate pentru funcționare. Șeful PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur, a afirmat că, din fericire, 2020 poate fi declarat anul dezvoltării județului Suceava. El a adăugat că ar fi fost bucuros dacă ar fi avut un buget la fel de generos din primul an de mandat. Gheorghe Flutur a subliniat că pentru drumuri sînt 272 de milioane de lei și că este avută în vedere modernizarea a 230 de kilometri de drumuri județene. Bugetul nu acoperă finanțarea pe o lună la Direcția pentru Protecția Copilului însă șeful administrației județene a precizat că va primi sumele necesare la rectificarea bugetară.

Marile investiții de la Spitalul Județean

Gheorghe Flutur a prezentat marile proiecte care vor fi derulate în acest începând cu cele din sănătate. Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou” Suceava beneficiaza de transferuri pentru investitii din bugetul judetean în suma de 18.877.560 lei, din care:

-12.424.000 lei pentru construirea și amenajarea unui Bloc operator cu patru sali de operatii și extindere sectie Chirurgie Generala prin suprainaltarea corpului D al spitalului,

-5.893.000 lei pentru construirea unui heliport pe terasa superioara a spitalului,

-297.500 lei pentru efectuarea unor reparatii capitale la instalatiile electrice din incinta spitalului vechi,

-445.060 lei pentru studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte și alte studii in vederea construirii unui Spital de copii in incinta Spitalului Vechi, construirii unei cladiri cu destinatie Sectie Oncologie în incinta Spitalului Vechi și extinderii și modernizarii Sectiei de Neurochirurgie și Chirurgie vasculara prin suprainaltarea corpului E al Spitalului Judetean.

În sectiunea de dezvoltare mai figurează amenajarea curtii interioare a cladirii Palatului Administrativ, in vederea crearii unui spatiu cu functiune sala de conferinta, cu o alocare in anul 2020 de 5.236.773 lei, extinderea terminalului de pasageri la Aeroportul „Ștefan eel Mare” Suceava, cu finantare din credit intern, cu o alocare bugetara de 7.790.468 lei, executia lucrarilor de utilitati și dotari tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de locuinte de serviciu cu 30 de unitati locative prin programul „Constructia de locuinte de serviciu” in curtea Spitalului Judetean, cu o alocare bugetara in anul 2020 de 1.154.908 lei.

272 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor. Flutur: ”Vom fi extrem de implicați. Vom face comandamente de lucru, vom sta de vorbă cu constructorii”

Pe partea de cheltuieli, o destinatie importanta a fondurilor în bugetul anului 2020 o reprezinta lucrarile la drumurile judetene , derulate atat direct prin bugetul propriu al județului, cat și prin Directia Judeteana de Drumuri și Poduri Suceava. Totalul sumelor alocate in anul 2020 cu aceasta destinatie este de 271.996.471 lei, din care 59.800.000 lei pentru reparatii curente, 113.028.150 lei pentru proiectul „REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERA STRATEGICA 1:IAȘI-SUCEAVA” (cu finantare din fonduri exteme nerambursabile, credit și surse proprii), 91.112.781 lei pentru lucrarile finantate din PNDL și 8.055.540 lei pentru alte lucrari de investitii. Prin PNDL vor fi modernizate drumurile Panaci-Glodu, Boroaia, Slatina, Hârtop, Rădăuți-Bilca, Teșna-Coșna. De la bugetul propriu vor fi modernizate drumurile județene Siret-Mușenița, Stulpicani-Gemenea, Stulpicani-Slatina, Pleșa-Mănăstirea Humorului, Câmpulung Moldovenesc-Rarău. ”Vom fi extrem de implicați. Vom face comandamente de lucru, vom sta de vorbă cu constructorii. Avem un program de investiții curajos și să dea Dumnezeu să-l facem”, a conchis Flutur.