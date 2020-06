Anunțul făcut astăzi la Suceava de premierul Ludovic Orban și de ministrul transporturilor cum că în Bucovina vor fi finanțate proiecte mari de infrastructrură rutieră inclusiv autostrăzi și drumuri rapide i-a adus președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, bucuria în suflet făcându-l să declare că odată începute lucrările se va transforma gratis în diriginte de șantier așa cum a făcut-o când s-a modernizat DN17. ”Mă bucur de aceste vești pe care ni le dați și vreau să găsim posibilitatea să simplificăm proceduri cât putem. Suceava are și era dreptul să fie legată și de Capitală cu o autostradă dar și de vest și din punct de vedere turistic dacă ne gândim și din punct de vedere economic. Mă rog la Dumnezeu să prindem acel moldemt când băgăm buldozerele și excavatoarele când vom construi și noi atutostrăzi. Vă spun dacă vreți gratis mă transform în diriginte de șantier cum am făcut-o pe DN17 nesuferit total dar am făcut-o ca să deblocăm foarte multe din obstacolele care erau”, a declarat Flutur.

