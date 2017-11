Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi că obținerea premiului EDEN 2017 – Suceava – destinație europeană de excelență reprezintă o încununare „a eforturilor de mulți ani” făcute pentru promovarea Bucovinei. Gheorghe Flutur a amintit că această titulatură a fost obținut în urma unui proiect depus de instituția pe care o conduce, intitulat „Municipiul Suceava – turism cultural tangibil”. El a precizat că proiectul a fost depus în cadrul concursului EDEN organizat de Ministerul Turismului. Proiectul EDEN – Destinaţii Europene de Excelenţă a fost lansat în anul 2006 de Comisia Europeană, având ca scop dezvoltarea turismului durabil, decongestionarea destinațiilor clasice, reducerea sezonalității, redirecționarea fluxurilor de turiști către destinații non-tradiționale, încurajarea creării de rețele între participanții la proiect.

Gheorghe Flutur a spus că premiul a fost acordat astăzi, în cadrul unei gale care a avut loc la Târgul de Turism al României. „Pentru mine premiul de astăzi, Suceava, destinația numărul unu în Europa, este o recunoaștere a muncii de ani de zile făcute de suceveni de agenții de turiști, asociațiile de turism, Asociația Produs în Bucovina, asociații de meșteșugari, primării, presă și Consiliul Județean. Acum se recunoaște și răsplătește munca tuturor. Dacă vreți este o încununare și o legitimare a succesului în domeniul promovării Bucovinei ca perlă a turismului românesc. Nici că se poate mai mare cadou în ajunul zilei Bucovinei, în prag de Centenar. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit și contribuie la promovarea județului Suceava și a Bucovinei în țară și în lume”, a declarat Flutur.

