Lucrările mici de construcții ar putea fi atribuite în viitor la licitații firmelor mici, iar lucrările mari, complexe, de anvergură să fie atribuite firmelor mari. Este una dintre concluziile trase de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în urma discuțiilor purtate în Germania la Ministerul Construcțiilor, Locuinței și Infrastructurii din cadrul Guvernului Bavarez. O altă consluzie trasă de șeful administrației județene este aceea că primăriile ar trebui să-și întărească compartimentele de construcții și infrastructura, prin descentralizare și externalizare. ”Vad obligatorie o strategie pe termen lung în domeniu. De expemplu, pentru 2027 Bavaria are prevazută schimbarea garniturilor de vagoane care circulă în prezent pe calea ferată”, a spus Flutur care a adăugat că Suceava va prelua din experienta bavareza in domeniul infrastructurii. ”Bavaria are 2.500 km de autostrada fiind pe primul loc în Germania care are 13.000 de km. Am discutat despre expertiza și experiența germană în construcția de drumuri, autostrăzi, aeroporturi și cai ferate. Am discutat de asemenea despre posibile colaborări pe viitor în construcții de șosele, inclusiv rute ocolitoare, spitale, terminal aeroport, blocuri de locuințe, infrastructură apă-canal, rețele de gaz metan, pârtii de schi, parcări subterane și suprateran”, a mai spus Gheorghe Flutur.