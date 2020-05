”Plânge Suceava, plânge Bucovina. Am pierdut un om deosebit”. Sunt cuvintele președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, transmise într-o intervenție la Radio Top după moartea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților,IPS Pimen. ”Dumnezeu să-l ierte și mă închin în fața acestei personalități. Îmi pare tare rău de veste. Plânge Suceava, plânge Bucovina. Am pierdut un om deosebit. Am avut o relație specială cu Înalt Prea Sfințitul Părinte Pimen nici nu aș putea vorbi multe acum decît că a fost un om un mare luptător și un mare patriot. Sigur că și atunci când ne certa era tot un mare patriot și un mare român pentru că el a luptat pentru niște cauze până la capăt. Îmi pare tare rău pentru această tristă veste pentru noi pentru acest ținut la care Înalt Prea Sfințitul Pimen a ținut foarte foarte mult. Încă o dată Dumnezeu să-l ierte și să îl odihbească în pace”, a transmis cu un mare regret Gheorghe Flutur.

