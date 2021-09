Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur, a participat marți la prima ședință a Biroului Executiv Central al PNL alături de colegii din noua conducere a partidului.

”Au avut loc discuții importante cu privire la perioada următoare. Partidul oferă toată încrederea premierului și președintelui României. S-a decis formarea a două echipe de negociere, în Camera Deputaților şi Senat, pentru păstrarea majorităţii în Parlament. Partenerii de guvernare de la USR PLUS sunt așteptați în continuare la discuții pentru a putea continua colaborarea în actuala coaliție. Disponibilitate de negociere va dispărea dacă USR va vota o moțiune alături de PSD sau AUR”, a declarat Flutur. El a adăugat că Florin Cîțu a anunțat alocarea a 460 de milioane de lei Ministerului Sănătăţii sumă care va facilita gestionarea pandemiei în perioada dificilă pe care o traversăm.