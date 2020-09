Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi a fost semnat contractul pentru autostrada A7, Siret – Suceava – Pașcani – București. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că aceasta este o zi istorică pentru județul Suceava, iar semnarea contractului însemnă îndeplinirea unui vis al vieții sale. „Vorbim de parafarea contractului pentru 101 de kilometri de autostradă de la Siret și până la Pașcani. Acest lucru dă o altă perspectivă de dezvoltare a întregii zone a Bucovinei, pornind de la Siret. Și orice primar, orice om care dorește în viitor să se gândească ce-l așteaptă trebuie să fie mai optimist și să spere că această legătură între Suceava și capitala României, în următorii ani, este posibilă pe un drum modern, pe care să faci 4 – 5 ore până la București. Asta înseamnă dezvoltare economică, asta înseamnă întoarcerea tinerilor care să lucreze acasă, înseamnă turism, înseamnă punerea în valoare a acestei minunate zone, unde se află Putna, Ierusalimul Neamului Românesc. 101 kilometri. Sunt convins că după ce proiectanții se vor apuca de treabă ne vor invita să ne consultăm asupra variantelor de traseu. Mă bucur că ați ales să aveți un punct întărit în Suceava, considerați că îl aveți în mine și în primarii noștri. Și că ne vom implica foarte – foarte tare în rezolvarea acestei probleme”, a declarat Gheorghe Flutur după semnarea contractului pentru autostrada A7.

Șeful administrației județene a amintit că duminică, la Bistrița Năsăud premierul României Ludovic Orban anunța și Autostrada Nordului A14, care să lege Suceava de Vatra Dornei, Dej, Satu Mare spre Petea. „Acolo suntem foarte avansați cu Ministerul Transporturilor și CNAIR pentru a parafa contractele de predare a centurilor ocolitoare către administrația locală. Noi, Consiliul Județean și primăriile ne-am asumat responsabilitatea de a ne implica noi în construcția pe bani europeni a acestor centuri ocolitoare. Și dumneavoastră să legați aceste centuri ocolitoare între ele în așa fel încât în următorii 4 – 5 ani Suceava să prindă contur cu două autostrăzi. A7 Nord – Sud, Siret – Suceava – București și A14 Suceava – Vatra Dornei – Dej – Satu Mare”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a declarat că cele două autostrăzi înseamnă dezvoltare și optimism pentru cei care așteaptă un viitor mai bun din județul Suceava. „Trebuie spus că intersecțiile autostrăzii A7 vor fi la Suceava, cu autostrada A14 Autostrada Nordului, la Pașcani cu A8, de la Iași spre Tg. Neamț și Tg Mureș și din câte știu la Bacău, cu A13, Bacău – Brașov. Astea sunt niște lucruri curajoase pentru zona Moldovei, zona care din păcate în ultimii 30 de ani a fost ocolită de dezvoltarea infrastructurii mari. Mă bucur încă o dată de acest lucru și vă mulțumesc din suflet. Eu personal mă suflec, îmi iau cizme de cauciuc și vreau să fiu pus la treabă pe acest tronson de autostradă”, a declarat Flutur. La semnarea contractului pentru autostrada A7 au fost prezenți și primarii din Suceava și Siret, Ion Lungu, respectiv Adrian Popoiu.