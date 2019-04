Comunicat Gheorghe Flutur: ”Este cutremurătoare și halucinantă reacția liderului PSD Liviu Dragnea la adresa unui tânăr care a avut curajul să-l înfrunte, spunându-i în față ce gândește.

Astăzi, la aproape 30 de ani de la Revoluție, când în sfârșit aflăm despre adevărul dureros în ceea ace-l privește pe “părintele” PSD Ion Iliescu, cel care cerea sprijin prietenilor de la răsărit, vedem că urmașii lui nu se dezic de regretabile apucături staliniste.

Nu acceptă să fie contrazis, să i se spună adevărul în față și din ce se vede nu lipsea mult ca tânărul să primească o “corecție” din care nu știm dacă ar fi lipsit “tratamentul” pe care unii din diaspora l-au primit pe 10 august la București.

Și asta doar pentru că a avut curajul să spună ce gândește.

Dezaprob reacția liderului PSD. Este jignitoare față de cetățeni care consideră că la 30 de la Revoluție poți gândi liber și să spui ce gândești.

În fața unor astfel de gesturi și personaje trebuie să fim cu toții uniți și în perioada următoare să-i trimitem pe acești lideri la ”groapa de gunoi a istoriei”, pentru ca politic aceștia să reprezinte pe viitor, în cât mai scurt timp, #NIMIC.

