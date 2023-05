Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat ritmul bun al lucrărilor de modernizare a DJ 178 care face legătura între localitățile Comănești de Bălăceana, pe Valea Solonețului. Gheorghe Flutur a inspectat astăzi lucrările, el precizând că proiectul prevede modernizarea drumului cu o lățime de opt metri, din care carosabilul are 6 metri, iar 2 metri sunt acostamentul. Pe drum se vor turna două straturi de asfalt. Flutur a spus că lungimea tronsonului modernizat este de 3,4 kilometri, iar valoarea proiectului este de 3,7 milioane de euro. Finanțarea este asigurată de Consiliului Județean Suceava. Șeful administrației județene a explica că proiectul include și două poduri, din care unul de 40 de metri peste apa Solonețului și un pod noi cu o lungime de 12 metri; trei podețe, 12 căi de acces către locuințe, 3,7 kilometri de șanțuri, 330 de metri ziduri de sprijin cu o înălțime de la 2 la 3,5 metri.

Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că acest drum este important pentru această zonă a județului și va deservi populația din localitățile Cacica, Pârtești, Comănești, Botoșana, Todirești, Humoreni și va face legătura cu zona Bălăceana, Ilișești, Ciprian Porumbescu, spre Gura Humorului și Suceava.

Flutur a spus că populația din această zonă aștepta de mult timp modernizarea acestui drum, el precizând că s-a lucrat și la aducțiunea de apă. „Mă bucur că firmele se țin de calendar”, a transmis președintele CJ Suceava. El a făcut referire și la celelalte lucrări de modernizare a drumurilor județene, precizând în prezent sunt în derulare investiții pe drumurile de la Coșna, care face legătura cu Ardealul, la Mălini, spre județul Neamț. „DE asemene sunt lucrări pregătite între Grănicești și Satu Mare, Rotopănești – Horodniceni, la drumul județean de pe Valea Brodinei, paralel cu frontiera cu Ucraina. Pregătim un drum la Forăști, de modernizat în perioada care urmează, turnăm covoare asfaltice la Stupca, la Ciprian Porumbescu și în alte zone. Este un an cu multe investiții”, a încheiat Flutur.